Cartas de lectores: Avalúo catastral

Existe a nivel mundial un fuerte movimiento orientado a capacitar, preparar y actualizar a las personas por medio de esquemas por competencias laborales y profesionales. Por eso no sorprende que la Dirección de Catastro busque capacitar a sus empleados, en miras a un revalúo general inmobiliario; pero esa capacitación no necesariamente debe ser realizada por profesionales foráneos cuando la Provincia cuenta con profesionales calificados a tal fin. En su caso, esto me recuerda a lo sucedido en la Gobernación de José Alperovich cuando fue publicada la ley que beneficiaba a profesionales foráneos. En LA GACETA de fecha 15/ 01/2013 se puede leer “El clamor de las autoridades universitarias locales sonó como una inaudible voz en medio del desierto.” A continuación, añade: “La difusión del texto -convertido en Ley 8.558- echa por tierra la esperanza que albergaban los decanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, y de la filial local de la UTN, Walter Fabián Soria, de que el mandatario vete la Ley y considere contratar a expertos tucumanos...”. Al señor Director General de Catastro quiero preguntarle por este medio: habiendo expertos calificados en la Provincia, ¿es necesario contratar exclusivamente a expertos foráneos?