Cartas de lectores: Nunca más

Respecto de la carta del lector Santiago Paz Brühl , “¿Verdad o relato?” (28 /04 ), me parece que pretender con un debate numérico soslayar las atrocidades cometidas por la genocida dictadura militar, la misma que el lector dice haber aplaudido en 1976 , es categóricamente inadmisible. Los desgarradores testimonios de las víctimas que sufrieron el horror de entonces así lo demuestran. Secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer gente, además de violar embarazadas, robar bebés y tirar personas vivas de los aviones, no es motivo de aplauso sino del más enérgico repudio, tal como lo hicieron todos los países civilizados del mundo. Paz Brühl hace hincapié en el número de las víctimas de estos asesinos que tomaron nuestra Argentina por asalto para favorecer intereses foráneos, fundamentalmente de los EEUU, país que fomentó, solventó y colaboró activamente con las dictaduras de América Latina, desconociendo los números aportados por los archivos de aquel país y cuya fuente fueron los mismos criminales sediciosos que golpearon a un gobierno constitucional. Hasta 1978 fueron 22.000 detenidos desparecidos (nota del periodista Alconada Mon) y quedaban todavía cuatro años más de terror y muerte, por lo que le puedo asegurar al lector que fueron más de 30.000. Lo que me sorprende es que él, que acogió con aplausos al golpe de 1976, con la complicidad de EEUU, pretenda desconocer los informes de este imperialista país. No, señor Paz Brühl, el conjunto del pueblo argentino hace 48 años dijo nunca más. Y lo ratifica cada 24 de marzo con marchas multitudinarias a lo largo y a lo ancho del país, como la reciente que sirve de respuesta de un pueblo mayoritario a un gobierno de turno devenido en negacionista y reivindicador de la noche más oscura que vivió la Argentina.