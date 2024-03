Satanismo y humor en el policial de Salta

Flashback Octubre del ‘23: Marco Caorlin es un escritor de terror. Es decir, también. Porque también se puede escribir lo terrorífico desde esa incomodidad que plantea un nexo entre las películas negras de revólver en mano, con sus detectives meditabundos que abundan en monólogos, y la psicodelia retro que involucra esta onda de las sectas, los rituales y las fantasías satánicas de la familia Manson. Todo esto, bajo un cielo anacrónico (Cafayate como geografía de un sueño que también es pura excusa, ya que los relatos policiales no sirven de propaganda turística) y un lenguaje a fuerzas contemporáneo: “¿Dónde está Martita Kraut?” (2022), como primera novela de Caorlin, cumple con creces el proyecto de narrar un film en blanco y negro (el subtítulo del libro dice “Un policial satánico en una Cafayate noir”), con la soltura de quien sabe que está narrando un drama de época, con personajes que podrían ser actores de sí mismos. El detective que busca dar con el paradero de Martita Kraut, lejos de ser un cerebro elegante que rinde homenaje a Humphrey Bogart, es un antihéroe, antilíder, antitodo: llega tarde, lo cagan a trompadas todo el libro, sospecha que todos le leen la mente, ata cabos mucho después que el lector, se fascina con lo obvio y se enamora de lo posible. Esta vez, los elementos que se inscriben en la tradición del delito en el relato americano funciona a través de referencias que no son sutiles, sino que hacen del protagonista una caricatura a la que le pasan todas: tiene un Torino del año 69 y sueña con la California del siglo XIX. En esta novela, el rol de Cafayate como escenografía en la obra de Caorlin vuelve a cambiar (o se acentúa): “Una ciudad que se expande día a día, pero que aunque se llame a sí misma “ciudad” todos se conocen, manteniendo ese espíritu de pueblo centenario”. Este policial no recorre lo turístico como crítica efectista sino que lo transforma según el ánimo del paisaje: “Si no fuera porque está lleno de perturbados serían un precioso lugar para vivir”. La novela se mete con latifundios localistas, con bodegas extranjeras, con cultos para la gente rica. Esta fascinación por las sectas pudientes, opera en un ambiente lógicamente calmo y silencioso: en medio de los valles, el detective privado Verónico Mamaní no resuelve ningún caso sino que el caso lo usa a él. El telepredicador new age que necesita la sangre virgen de la joven del título de la novela, recuerda a Cain de Robocop 2: lejos de un aura tranquila de bienestar espiritual, la seriedad de Urco Arquímedes intimida como solamente los reprogramadores lingüísticos evangélicos de hoy en día pueden hacerlo. Caorlin hace que su detective elucubre sobre estos procedimientos tan actuales como fantásticos: “Era fácil notar cómo podía caer en su garra gente de dinero, sin muchas preocupaciones terrenales, pero con mucha necesidad de redención y pertenencia espiritual -espiritual pensado como algo “superior”, algo elevado más allá de donde ellos creían ya estar en la escala evolutiva”. La novela no especula sobre el aspecto espiritual del conflicto, sino que adhiere a los doppelgangers (hermanas gemelas que siempre son expertas en artes marciales o medio gatillo fácil), el deux ex machina, y la estructura del jefe final que, casualmente, no demora en aparecer. “Gente de tanto poder, de tanto dinero… ¿Qué otra cosa más podrían hacer que no sean orgías?”, pregunta el detective de Caorlin.