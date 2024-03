Gran Hermano: el mal momento de Rosina al ser atacada físicamente por una fan

Gran Hermano: el relato de Rosina luego de ser atacada por una fan

“Me mordió una fan. Yo veo a las chicas que me hicieron el aguante y voy y las abrazo. Las quiero y me saco fotos con todas, pero una de la nada me mordió. Me mordió y se fue. Ocurrió cuando me estaba sacando una foto con otra. Yo me asusté bastante”, detalló al aire del streaming que conducen La Tora y Mora Jabor.