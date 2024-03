Gran Hermano: los polémicos comentarios de "Furia" sobre el cuerpo de Mauro tras su encuentro íntimo

Ahora salió un video de una charla que mantenía Virginia, Furia y Catalina en la pieza de las chicas, la entrenadora hizo comentarios desafortunados sobre Mauro. "Yo ya la vi y no la tiene re larga. Ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que voy a decir es que me parece que bailó, nada más. Cuando no tenés, no tenés, podés tener un re cuerpo, pero...", expresó entre risas la participante.