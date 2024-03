"Me mataron un hermano en el barrio y yo no dormía los fines de semana", la fuerte declaración de un ex técnico de Atlético Tucumán

"A veces eso la gente no lo entiende. Era no dormir. No dormía los fines de semana y un partido no lo jugué, que los dirigentes dijeron que había tenido otro problema. Pero en realidad fue un día que se me endurecieron las piernas, y no podía ni caminar. No pude ir a jugar un partido en Primera. De los nervios y de la tensión se me endurecieron las piernas, y era como una contractura total de la cintura para abajo. Esas cosas pasan en los barrios así, en los barrios carentes", señaló Gómez.