Monseñor Sánchez: "Renovemos la fe y encontremos nuevas formas para compartir el Evangelio"

"Es necesario que caminemos juntos con una actitud profunda de fe, porque el Señor camina con nosotros, Él nos ha marcado el camino y este camino llega hasta el calvario, hasta la entrega de la propia vida por amor y dando el paso a la Pascua, a la gloria de la resurrección. Que seamos plenamente pastores según su corazón -insistió-. Que no nos conformemos con poco, que entreguemos la vida en nuestro ministerio, que no nos acomodemos y que seamos austeros en nuestro modo de vivir. Que no nos creamos dueños, somos simples servidores y administradores de los misterios de Dios, discípulos oyentes y creyentes, ministros del Señor y misioneros de su Reino", resaltó.