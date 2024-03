¿Qué tan cerca está la Argentina de una inflación de un dígito mensual?

Caputo viene dialogando con empresarios que son, en definitiva, formadores de precios, para intentar convencerles de que las expectativas son esenciales cuando de bajar la inflación se trata. Esos ejecutivos aguardan que este fin de semana largo se traduzca en una recuperación del consumo. “Este fin de semana extra-largo se presenta con gran actividad para el sector, con el aporte de Cuota Simple que representa una gran oportunidad para quienes se proponen disfrutar de unos días de descanso y, a la vez, un impulso para la reactivación de las economías regionales que generan puestos de trabajo genuinos y sustentables”, subrayó la subsecretaria nacional de Turismo, Yanina Martínez. El nivel de reservas es alto, del 90% en zonas netamente turísticas. Tucumán, en tanto, también quiere subirse a ese tren. Es la oportunidad de recuperar parte del terreno perdido, sobre todo cuando gran parte de los estatales han cobrado parte de sus salarios. Los banqueros no respiran. El temor es el de siempre: que los cajeros automáticos no den abasto. Habrá reposición, pero tal vez no con la velocidad esperada. Con suerte, todos los problemas que se les presenta a los trabajadores bancarizados comenzarán a solucionarse hacia fines de junio, cuando el Gobierno nacional ponga en circulación los billetes de $ 20.000.