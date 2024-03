Ya están en condiciones de jurar 15 nuevos integrantes del Poder Judicial

Hasta diciembre del año pasado, en la Justicia había 110 vacantes. No sólo se trataba de puestos que no tenían titulares por renuncias, sino que además se habían creado nuevos cargos que nunca habían sido cubiertos. Durante más de un año el ex gobernador Juan Manzur no había enviado nombres para las vacantes a la Legislatura, a pesar de que el Consejo Asesor de la Magistratura sí había completado los concursos. Esto comenzó a subsanarse con la llegada de Jaldo, quien le encomendó al ministro de Gobierno Regino Amado y al secretario de Justicia y Derechos Humanos Mario Racedo que agilizara los trámites. A partir de allí fueron designados 45 nuevos magistrados ya que no sólo se cubrieron vacantes en juzgados y Cámaras, sino que además se nombró a nuevos miembros tanto del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio Pupilar y de la Defensa.