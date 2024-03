Le pusieron el cuerpo a la solidaridad por los niños

“Le mandé un mensaje, me comentó que Zoe estaba bien y me mandó un par de ‘fotitos’ de ella. Le puse que me gustaría conocer su historia a medida que ellos estén dispuestos a abrir su corazón. Hasta ese momento era un extraño. Mi esposa me acompañó y le llevamos un regalo para romper el hielo y ver qué reacción tenía. Fueron unos libros con sonido y estuvo 15 minutos sacándole el papel, dándolo vuelta y jugando. Fue una experiencia muy linda. Tengo tres hijos y es imposible no ponerse en el lugar de los papás de esta criatura”, dijo Kovacevich.