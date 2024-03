El rompecabezas de Federico van Mameren: "El oficialismo no está dispuesto a ceder con los acoples"

Y relató lo que pasó pocos días después de ese anuncio: "Eso fue el 1 de marzo. Pero el 25 de marzo, el lunes pasado, nos enteramos de que el vicegobernador, Miguel Acevedo, ya no piensa igual sino que sostiene que el sistema de acoples debería seguir de alguna manera. Lo que está claro es que el oficialismo no está dispuesto a ceder con los acoples, una capacidad de devaluar una gran acción política por parte del poder que manda en la provincia. ¿Esto quiere decir que el poder de Jaldo no es tanto?".