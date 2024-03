Boca se prepara para enfrentar a San Lorenzo, a la espera de recuperar lesionados

La apretada agenda que se le viene a Boca

30/3 - Boca vs. San Lorenzo, a las 17 (en La Bombonera).

3/4 - Nacional Potosí vs. Boca (en Bolivia).

6/4 - Newell's vs. Boca, a las 17 (en el estadio Marcelo Bielsa).

9/4 - Boca vs. Sportivo Trinidense (en La Bombonera).

14/4 - Boca vs. Godoy Cruz (en La Bombonera).

17/4 - Estudiantes vs. Boca, los 63 minutos restantes (sin confirmar).