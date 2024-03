“Más allá de la derrota, vemos un equipo en crecimiento”, dijo Diego Flores después del partido ante Chacarita

Que San Martín no haya podido plasmar en la red su superioridad en el juego no es, por supuesto, un detalle menor. En particular, porque un equipo maduro sabe aprovechar cabalmente las circunstancias favorables, los eventuales regalos de su adversario. Eso significó la insólita expulsión de Nicolás Watson, quien dejó a sus compañeros con diez con una hora y pico de juego todavía por delante.