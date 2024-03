“Coco” Basile aseguró que existen prejuicios alrededor de la figura de Demichelis: “Es muy fino”

Las declaraciones de Alfio Basile siempre tienen repercusiones en el fútbol argentino. En las últimas horas, el ex DT de la Selección opinó sobre la imagen del entrenador de River, Martín Demichelis. “Es un técnico muy fino para el ambiente del fútbol, por eso hay gente que opina mal de él. No le aguantan su forma de ser. Igual, a mí me gusta”, dijo el “Coco”, haciendo referencia a la vestimenta y hasta la postura del ex defensor.