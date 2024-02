“Coco” Basile apuntó contra Maradona y Gago por su salida de la Selección en 2008

¿Qué dijo “Coco” Basile sobre su salida de la Selección argentina?

Luego de la pregunta de Fernando Niembro en AM 550 sobre la teoría conspirativa que rodeaba al DT, “Coco” desligó a Lionel Messi sobre la responsabilidad de su salida. "Noooo, Messi no, si era un pibe", enfatizó. "Lo que pasa es que en ese momento, yo sabía que por afuera se movían las aguas. Porque (Diego) Maradona, que para mí fue una cosa extraordinaria, el mejor jugador que yo he visto, obviamente, ¿no? Y vi que había un movimiento entre los players y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual", explicó.