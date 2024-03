Polémica por el rol de las Fuerzas Armadas

“(El Gobierno tiene) la decisión política de luchar decididamente contra el narcotráfico, con todo el poder del Estado. Pero en el marco de una ley que pase por el Congreso. Las FFAA no actuarán directamente contra el narcotráfico; actuarán siempre y cuando existan acciones terroristas, que es el ámbito en el que en todo el mundo actúan las FFAA, particularmente después del 9/11”, dijo el ministro en una entrevista que dio a Clarín, en alusión a los atentados a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001. “Lo harán con un procedimiento determinado, y equipadas, capacitadas y preparadas para ello. Esto también es importante, porque este fue uno de los problemas que tuvieron las FFAA a la hora de actuar en seguridad interior: no se preparan, no se capacitan y no se equipan”, dijo. Explicó qué propone el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior del Gobierno. “(La ley vigente) prevé dos posibilidades de accionar de las FFAA. La primera, mediante apoyo a las fuerzas de seguridad -transporte, logística, comunicaciones, arsenales, intendencia, veterinaria o ingenieros-. La segunda, la más extrema, el caso del dictado de Estado de sitio por conmoción interior. Esa coloca a las FFAA en el peor de los escenarios, porque se suspenden las garantías constitucionales. Nosotros planteamos (algo) intermedio: que actúen ante supuestos de terrorismo, bajo el amparo de la ley”, dijo. Insistió en que en la iniciativa no está prevista la intervención de las FFAA para delitos comunes. “Queremos que las FFAA actúen ante un supuesto muy específico, que es el de terrorismo, cuando hay acciones destinadas a aterrorizar a la población”, subrayó Petri.