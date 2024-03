Dattola palpitó el partido contra Chacarita: "Con inteligencia, podemos lograr un buen resultado"

La incursión culinaria no terminó ahí. En búsqueda de nuevas aficiones para pasar el tiempo, Dattola reconoce que empezó a experimentar dentro de la cocina. “Como paso mucho tiempo solo, empecé a cocinar. Me doy el lujo de hacer comidas con mucha preparación y me guío por recetas que veo en las redes sociales. Siempre es muy variado, pero me estoy dando mucha maña con eso porque es algo que me gusta”, indica. “Con mi novia vamos alternando en quien se encarga de cocinar. Hacemos un día y un día. La llevamos bastante bien”, completa.