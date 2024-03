Seis goles en modo "ráfaga"

El trámite fue entretenido igualmente y no llamó la atención lo que se vino después: otra tanda de goles en pocos minutos. Esta vez fueron cinco los minutos en los que hubo otro despliegue vertiginoso. Ni Juárez, ni Santiago Vargas, el técnico local que tenía la ventaja, bajaron la presión con el esquema. No había plan B, evidentemente y para beneficio del público por cierto, porque Natación y Gimnasia iba para adelante y “Uni”, igual, urgido por no quedarse con las manos vacías. Algo que hubiese sido injusto.