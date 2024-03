Cartas de Lectores III: Créditos hipotecarios UVA

Señor presidente Javier Milei. En el año 2021, siendo usted diputado de la Nación, se definió como un liberal libertario. También dejó pasmado esta posición en “El camino del Libertario”, en enero de 2022, tras una recopilación de sus textos y discursos, donde explica el camino que nos dimos a percibir el descontento de la sociedad, con lo que usted llama “la casta política”. En relación a lo precedentemente mencionado, voy a citar una de sus frases: “vengo a sacar a estos delincuentes a patadas“. De esta manera comenzó a ganarse respaldo de los jóvenes y de una clase media desencantada y hastiada de la incapacidad de los espacios políticos tradicionales para resolver sus principales problemas, entre ellos la galopante inflación, entre otras promesas. El año 2006 el déficit habitacional de Argentina requería de la disponibilidad de créditos hipotecarios, que justamente en ese año habían desaparecido. Es allí donde el gobierno nacional empezó a promover los créditos hipotecarios uva, a través de todos los bancos del país, con lo cual se produjo un auge, alcanzando ese hipotecario el 1,3% del PBI. Dada la urgencia y necesidad de los ciudadanos y su confianza depositada en el gobierno que los promovía, empezaron a tomar esos créditos para adquirir su primera vivienda, sobre todo familias de clase media, porque el financiamiento de los bancos era del 75 al 80% del valor de la propiedad. Quienes adquirían el crédito UVA debían disponer de un ahorro del 25 al 30% del costo de la vivienda. Luego, con la creciente inflación, en 2019 los créditos se estancaron y desde diciembre de ese año a diciembre de 2023 nos dejaron en la puerta de la hiperinflación. Con todo este contexto, Sr. Presidente, hoy por hoy alrededor de 100,000 familias desde agosto de 2019 quedaron muy mal paradas, angustiadas y desesperadas, incluso con tratamientos psicológicos, por el crecimiento exponencial de las cuotas que están pagando mes a mes, para no entrar en morosidad, por temor a que los bancos les rematen sus viviendas, transformándose el crédito UVA en una usura, pues el crédito hipotecario UVA en Argentina o fracaso y la responsabilidad no es de los ciudadanos que los tomaron, sino de la incapacidad del gobierno que promocionó estos créditos. Como usted mismo dijo, “la casta es incapaz de resolver los principales problemas”, entre ellos la galopante inflación. Queda claro que los tomadores de los créditos UVA no son la casta. Por lo expuesto precedentemente, solicitamos a usted, señor Presidente, que se cambie la fórmula para actualizar las cuotas de los créditos hipotecarios UVA. Ya no se aguanta más, consideramos injusto lo que estamos padeciendo, necesitamos urgente un alivio. Sumado a esto, el ajuste que todos los argentinos de bien soportamos para luego estar mejor