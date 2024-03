La incertidumbre atraviesa a las orquestas infanto-juveniles

Los integrantes del Programa de Coros y Orquestas Infanto-Juveniles del Ministerio de Educación están en estado de alerta. La incertidumbre sobre su futuro (tanto general como de un centenar de docentes) hizo que ayer se manifiesten en la peatonal Mendoza, haciendo lo que mejor saben hacer: música.

“Las autoridades que asumieron el pasado octubre de 2023 nos bloquearon nuestras cuentas sueldo y a través de nuestro referente nos comunicaron por vía informal que momentáneamente no debíamos concurrir a nuestros trabajos por cuestiones de reestructuración de nuestras funciones en el Ministerio de Educación. Actualmente no tenemos ninguna información oficial de nuestra situación. Ya hay un demora en el inicio de las actividades y en su desarrollo normal”, señalaron en un documento colectivo entregado en LA GACETA. Por ello, decidieron dar clases públicas a niños y jóvenes de las formaciones afectadas.

El temor no sólo abarca la situación laboral de los docentes (vienen trabajando con cargos interinos desde hace 15 años en el ámbito de la educación no formal de la Provincia) sino del programa en su integridad, que beneficia a unas 6.000 personas entre padres y alumnos. El proyecto de íntima naturaleza social funciona en Tucumán desde 2009, con su objetivo de la inclusión por medio del arte a partir de la experiencia colectiva del aprendizaje como puerta hacia un desarrollo cognitivo y sensible. “El basamento es trabajar desde la red con la comunidad educativa, instituciones escolares, instituciones estatales y culturales en la contención de nuestros estudiantes. Logramos legar donde la educación formal no está; en muchos casos, con la inserción del estudiante a la vida escolar y su inclusión en las etapas formativas. Somos un eslabón fundamental en el sistema educativo, que ha permitido materializar el Derecho a la Educación Artística”, destacaron.

En la búsqueda de una respuesta, han solicitado una audiencia formal de sus delegados con la Secretaria de Educación, Gabriela Gallardo. “Queremos que esta situación irregular se solucione lo antes posible para evitar el perjuicio de este sector de la sociedad. Padres y alumnos saben que es necesario el normal funcionamiento de las orquestas y coros provinciales. Si se quiere realizar cualquier planificación tendiente a continuar y mejorar esta maravillosa tarea que con profunda vocación venimos realizando, es fundamental saber qué se pretende”, agregaron.