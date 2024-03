Las claves para hacer los huevos de Pascua en casa

Una vez que el chocolate está listo, hay que verterlo en el molde (y no, no hay que ponerle ningún producto graso para que sea más fácil desmoldarlo luego) y darle una primera capa. “Hay que ser generosos porque si no después se quiebra al armarlo. Además, si uno elige comprar o hacer un huevo artesanal es porque tiene más cantidad de chocolate, digamos...”, dice, entre risas. Mientras se enfría el chocolate negro, Paula prepara otro de chocolate blanco “para los paladares más exigentes”. “Está la creencia de que el chocolate blanco debe ser blanco, pero, en realidad, mientras más amarillo sea, más cacao tiene y más puro es”, indica.