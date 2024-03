“La historia del robo al museo sirve para pensar la historia reciente de la Argentina”

-La historia del museo es bastante espectacular. Cuando la contaba en reuniones con amigos o con gente que no conocía decían sorprendidos: “la dictadura robó obras y las cambió por armas”. Entonces creo que un poco esa espectacularidad genera intereses en gente que por ahí no es del mundo del arte o no está habituada a consumir historias de dictadura. Pero esta tiene este componente, que no es tan común en relación con la dictadura, que es una historia que se pregunta más por cómo la dictadura se financió, que son preguntas que todavía nos seguimos haciendo y que no son tan pregnantes como otras. Obviamente no hay nada peor que la desaparición, el secuestro y tortura de personas que básicamente fue lo que hizo la dictadura: desaparecer 30.000 personas. Pero el plan de la dictadura en ese sentido fue como más perverso, que no era solo torturar y desaparecer, sino que también implicaba saquear y robar bienes públicos, entre ellos el museo. De hecho hubo otro robo en la dictadura, que fue el Museo de Arte Decorativo de Rosario.