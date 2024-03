Acusan al embajador argentino en Chile de maltratar a funcionarios de Boric

Según reconstruyó Infobae, Faurie no saludó al delegado presidencial de Los Andes en la Sala de Reuniones del Área de Control Integrado y lo interrumpió cuando quiso tomar la palabra para presentarse. “El Estado Chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de Delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro Gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”, habría dicho Faurie.