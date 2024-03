Tucumanos innovadores: Tatiana Susich, la diseñadora industrial que desde Croacia crea productos para el mundo

Así como también afirma que no hay que conformarse con un sueldo deficiente por el simple hecho de ser argentinos que ganan en dólares, también recomienda no aferrarse únicamente al sueldo. “Es normal no ganar un dineral de entrada. Generalmente, al principio sólo te contratan para conocer tu potencial y, sobre la base de eso, tu sueldo va subiendo. No esperes tanto al principio, tené en cuenta que saben que están contratando gente inexperta. Amoldate, siempre y cuando no sea abusivo”, aconseja. Tatiana por su parte está segura de que la modalidad remota y digital es su presente y su futuro: “la verdad es que me fascina lo que hago y no tengo dudas de que seguiré creciendo. Me gusta mucho trabajar online y no lo haría de otra manera”.