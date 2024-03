Bernabé Aráoz y el autolímite al poder del gobernador

“Hay que entender que el concepto de liberalismo y de libertad que se manejaba en el interior de las provincias entre 1810 y 1830 es un concepto de libertad distinto del que se manejaba entonces en Buenos Aires y del que se maneja hoy. Porque casi todos los que hacen estos proyectos son abogados que han estudiado o en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca o en la Universidad de Córdoba. Y en esas universidades se enseñaba filosofía escolástica, neotomismo, en el que el concepto de libertad no es equivalente al concepto de libertad francés. En cambio las doctrinas que se estudian y se enseñan en Buenos Aires son más europizantes, y la libertad es un concepto no tan absoluto como el de ahora, sino que se entiende que la libertad puede ser restringida en orden al bien común; mis derechos no son absolutos; mi libertad debe ser bien ejercida. En cambio, los conceptos liberales proponen una libertad más absoluta y yo soy dueño de hacer lo que quiera, el Estado no puede interferir, que es un poco lo que después retoma Alberdi. Pero en 1820 estamos hablando de un concepto de libertad un poco más restringido, en el que se tiene en cuenta primero el bienestar común, y la libertad queda subyugada a ese bienestar común”, explicó el historiador.