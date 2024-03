Federico Sturzenegger negó que el gobierno de Javier Milei esté aplicando un "ajuste"

“Hacer un cambio es muy importante, no va a ser un proceso fácil. No es que si en 50 años estos muchachos hermanos, la República Corporativa, como dice Jorge Bustamante, cuando el problema en Argentina no son los ilícitos, sino que son los lícitos, porque esto está institucionalizado en la ley. Entonces, el robo está institucionalizado en Argentina. Está legalizado en esta estructura corporativa”, sostuvo Sturzenegger.