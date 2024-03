Murió el joven que recibió un disparo en Villa Amalia

Sin embargo, fuentes policiales informaron que no descartan la teoría de que pueda tratarse de un ajuste de cuentas, principalmente porque fueron los allegados de Gordillo quienes advirtieron del intento de robo, pero la mujer a la que habrían abordado los delincuentes aún no pudo ser identificada para confirmar esta versión, la cual fue compartida por la Fiscalía. “Es muy raro que suceda algo así. Si bien sabemos que esta no es de las zonas más seguras, no suelen haber incidentes tan violentos como este”, dijo un oficial.