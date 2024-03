Sin Messi, Argentina hace su estreno en el 2024

En este partido, es muy probable que Scaloni le brinde la posibilidades de jugar algunos minutos a los nuevos convocados. “La idea es que jueguen la mayoría. No son pruebas, porque la mayoría ya ha estado, pero va a haber alguna cara nueva seguramente en algunos de los partidos. Todavía no tengo decidido quiénes van a jugar, pero necesitamos probarlos y verlos. Son chicos que nos generan muchas expectativas. Siempre decimos que el DNI no cuenta, cuenta lo que dicen en la cancha y esperemos que nos den mucho”, señaló. “Estamos contentos de tenerlos. Todo el mundo necesita saber que la Selección es para todos y que no porque se haya ganado no va a haber lugar para los demás. Al contrario, necesitamos que los de atrás empujen. Estos chicos tienen condiciones, ganas, han demostrado que pueden aportar sus cosas”, agregó al referirse a Valentín Barco y Nicolás Valentini, que están teniendo su primera experiencia con la Selección mayor.