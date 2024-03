María Becerra: “Hay muchas personas que no se sienten escuchadas y están viviendo cosas completamente injustas”

En cuanto a su rol en redes sociales y a soportar los comentarios hirientes que recibe, también agregó que, dada su popularidad, todo lo que ella pueda hacer por aquello que le parece injusto, lo hará. Además, dijo que no se olvida de las cosas que le faltaron cuando era chica, y que por eso no se priva de opinar cuando le preguntan por temas relacionados con la realidad del país. “Soy consciente de lo que está pasando y está completamente bien expresarme al respecto. Hay muchas minorías, muchas personas que no se sienten escuchadas y están viviendo cosas completamente injustas. Tener a alguien de esas voces grandes, por así decirlo, que esté bancando y apoyando me parece piola. En cualquier causa por la que esté viendo una injusticia y yo pueda ayudar, aportar, informar o visibilizar me parece que es lo correcto (...), y la responsabilidad la tuve desde siempre. Yo sé lo que es que se te inunde la casa, que no anden bien las cloacas, que no te puedan comprar el juguete que querés. También sé lo que es haberme mandado a un montón de castings y que nadie me diera pelota”.