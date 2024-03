El Indio Solari cumplió el sueño de Wos y lanzaron un tema juntos: "Quemarás"

A qué se dedica hoy el "Indio" Solari

El "Indio" decidió alejarse de los escenarios. "Nunca me gustaron los rockeros viejos -contó en 'Caja Negra'-. Me da un poco de pena, me incomodan". Pero, aunque por ahora no elige ese tipo de contacto con el público, sigue manteniéndolo con la música. Es por eso que tiene su pequeña "isla" para seguir trabajando con todo lo que le hace feliz.