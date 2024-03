Trump pide inmunidad a la Corte Suprema

WASHINGTON, Estados Unidos.- El ex presidente Donald J. Trump instó a la Corte Suprema a dictaminar que es absolutamente inmune a los cargos penales derivados de sus intentos de subvertir las elecciones de 2020. “El presidente no puede funcionar, y la presidencia misma no puede conservar su independencia vital”, dice el escrito, “si el presidente enfrenta un proceso penal por actos oficiales una vez que deja el cargo”.