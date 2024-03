"Alperovich tenía excesos de actitudes machistas", dijo su ex asesor

"Claramente en el trato cotidiano había asimetrías de poder", relató. El testigo dijo que había leído la carta en la que la denunciante relató todo lo que dijo haber sufrido de parte del ex gobernador y afirmó que había una parte que le creía (la del abuso de poder) y otra sobre la que no tenía pruebas (la de los abusos sexuales), pero admitió que sintió culpa por no haber hecho algo para evitar esos ataques.