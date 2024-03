Estudiantes lanzó un nuevo parte médico de Javier Altamirano

Sin embargo, Boca se mantiene firme con su postura de no jugarlo hasta que finalice el campeonato. El argumento central por el que rechazaría jugar el 27 es porque no contarían con los jugadores citados por las selecciones: Luis Advíncula en Perú, Nicolás Valentini en la Selección Mayor, Cristian Medina en la Sub-23 y Norberto Briasco con Armenia. Si bien el delantero no es tenido en cuenta por Diego Martínez, los demás son de alta consideración del DT y hasta están dentro del “11” inicial.