El editorial de Federico van Mameren: persistencias y cambios en la Argentina

Pero lo que más se ha hablado es de la denuncia hecha por una tucumana contra los jugadores de Vélez. Concretamente, lo que más se ha hablado son los chats que tuvieron los jugadores con la víctima de este abuso sexual. LA GACETA optó por no publicarlos porque implican fuertemente la intimidad de algunas personas, sin embargo, en muchos medios se ha hablado solo de esos chats. Más allá de esos chats, que forman parte de la vida privada, hoy Tucumán está siendo observado por lo que va a resolver la justicia local. Hoy la Justicia es la ventana de la provincia. Y las decisiones que se tomen en esta causa pueden manchar aún más la imagen de la Justicia. O no, tal vez provoquen suficiente revuelo como para que se pueda mejorar, ya que hasta ahora no ha estado en su mejor momento.