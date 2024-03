Video: la demostración de Patricia Bullrich con un perro de seguridad que se hizo viral

El ataque de un perro de antinarcóticos a Bullrich

Antes de que tuviera lugar la presentación per se, Bullrich aventuró: "Vamos a ver cómo me va". Y no le fue tan bien como esperaba porque en cuanto los efectivos que la acompañaban aflojaron la cadena del perro entrenado, este se prendió de su brazo y empezó a sacudirla. Sin ningún incidente, la prueba terminó con la ministre de Seguridad sin su traje de protección.