¿Cómo está el humor social a 100 días de gestión de Javier Milei?

En aquel discurso de asunción, el Presidente le dio un espacio a la reflexión respecto de la clase política argentina. “Quiero decirle que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder. Nuestro proyecto, no es proyecto de poder. Nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva argentina, los recibimos con los brazos abiertos”, fundamentó en su mensaje. Milei necesita de acuerdos para avanzar con “Las Bases” que, hasta ahora, han encontrado escollo en el Congreso. Esa es la premisa a 100 días de gestión de Gobierno.