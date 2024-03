San Miguel de Tucumán: “Una emergencia es una gran responsabilidad”

Frías opinó que el municipio “se adelantó” en declarar la emergencia, y fundamentó: “Si hacemos una declaración tenemos que llegar a fondo con esto, porque demanda inmediatez. La empresa no estaría llegando a cubrir las necesidades. Entonces, si no tenés todos los elementos necesarios para cubrir la urgencia, no podrás hacer que la situación cambie”. Al contrario, el ambientalista demandó que hace falta una inversión en recursos humanos que trabajen en el seguimiento de la problemática y fomente la participación ciudadana. “Buscamos vivir en un ambiente sano y equilibrado, tanto las generaciones presentes como las futuras. Hay que preocuparse”, cerró.