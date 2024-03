Cartas de lectores: plan de renovación en El Mollar

Desde hace 40 años muchos tenemos casas en El Mollar, lo visitamos constantemente y hace varias décadas parecía que iba a ser un paraíso junto con todas las luces de los delegados comunales que pasaron por allí. Deberíamos estar contentos con todo el pueblo por este anunciado proyecto de renovación, pero habría que dar prioridad a varias cuestiones: 1) Agua potable. 2) Terminal de colectivos (con terreno donado para ese destino). 3) Desplazar a otro lugar entre El Mollar y Tafí del Valle la planta de tratamiento de la basura dado que está totalmente colapsada. 4) Prohibir los animales sueltos por calles y rutas. 5) Dar al predio de la biblioteca otro destino mucho más decoroso que las construcciones desvencijadas como adorno. 5) Tratar de dar otro nivel de jerarquía algunas de las calles que bajan al lago sacando los corrales de vacas y chanchos. 6) Trabajar en equipo y aceptar sugerencias es importante para un proyecto de renovación y actualización verdadera y no un proyecto utópico. 7) Hacer aplicar el código de planeamiento urbano si es que existiera. No coloquemos espejitos para tapar lo que no se quiere que se vea. Que el Espíritu Santo guíe a nuestros funcionarios para que El Mollar sea el Ave Fénix del lugar.