Lollapalooza 2024: mucho más que música, una inmersión en el arte

La edición 2024 del festival vino recargada: no solo se congregaron bandas como Blink-182, Arcade Fire, Miranda!, Sam Smith, SZA, Phoenix, Feid, Limp Bizkit, YSY A, Bándalos Chinos y Ca7riel & Paco Amoroso y muchos otros; sino que el festival trajo consigo una movida que trascendió a la música sosteniendo las consignas del cuidado del ambiente, los derechos humanos y la libertad. Sin lugar a dudas, lo que no falta en “el Lolla” son los espacios “instagrameables”: obras de arte y mensajes coloridos con emojis, osos inflables gigantes y hasta una obra de arte de Edgardo Giménez, quien formó parte de la vanguardia del Di Tella en los años 60 del siglo pasado, y creó para el festival un “volcán de felicidad” que capturó las miradas de todos. “Es importante que el arte esté en la calle, no solo en galerías y museos”, dijo al presentarla.