Atlético Tucumán: también buscan la solución lejos de los límites del campo

No es la primera vez que Atlético acude a la ayuda divina para tratar de enderezar el rumbo deportivo. A la conocida tarea que realizó Morgan durante poco más de un año, también se le suma la presencia de unos chamanes venezolanos que acompañaron al equipo en su presentación contra Banfield, en la que el equipo tuvo contra las cuerdas a su rival, pero finalmente terminó derrotado por 3-0 tras una ráfaga de goles. “Hay mucha energía negativa”, se limitaron a decir, dejando entrever que se siente la presencia de un espíritu que todavía no descansa en paz, señalando la foto de un ex jugador ‘decano”. Creer o reventar.