El Oppenheimer tucumano

Veinte años dicen que le costaron cuatro nubes, lamentablemente la primera era un cirrocúmulo que no sobrevivió mucho tiempo. Al tiempo, con diez aviones y una nueva fórmula, brotaron tres nimboestratos a los que llamó sus tres Marías. Era un adelanto increíble, pero tenía algo de monstruoso. Es como que las nubes despertaron donde no se podía. No eran nubes de ahí, no sabían la razón de su desubicada existencia. Una de ellas se precipitó para sorpresa de un rancherío cercano. Esa gente jamás va a dejar de creer en Dios después del récord de 10 ms concentrados en tres manzanas. Las otras dos huyeron.