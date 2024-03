Cinco opciones para pasar la Semana Santa en Córdoba

3- Almafuerte

Si lo que estás buscando es desconectarte de la realidad y conectarte con la naturaleza, éste es tu lugar. La ciudad de Almafuerte se encuentra en la región central de Córdoba, a unos 100 kilómetros de la capital. Su mayor atractivo es el lago Piedras Moras, el espejo de agua más limpio y preservado de la provincia. Allí se pueden realizar actividades acuáticas a vela o remo y buceo. Pero eso no es todo; hay una amplia gama de actividades al aire libre: existe un recorrido de avistaje de aves, ya que en el pueblo se encuentran alrededor de 200 especies de aves; para los ciclistas, existen dos recorridos en rodado que pueden realizarse de forma gratuita, ya que la Municipalidad presta los vehículos para que los visitantes puedan conocer la ciudad en dos ruedas. Y si te gusta la historia, no podés perderte el circuito de los Comechingones; se trata de un sendero trazado autoguiado por los morteros que utilizaban los primeros habitantes de la región. Para esta Semana Santa se han organizado un Via Crucis (el 29) y una Peña de Pascua (el 30).