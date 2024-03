“No es casual el ataque a las ciencias sociales, porque son las que desarman argumentos”

- Ahí voy a ser menos entusiasta, porque no la veo bien. Pero no es de ahora, no tiene que ver con una gestión en particular, sino con algo que se instaló en algún momento, cuando la institución académica se convirtió en un campo político. Y no tengo nada en contra de la política, ¿eh?, soy una militante. Pero no en la forma que se da en la UNT. Yo entré en el 83 a una universidad que venía de la dictadura, así que hubo que recomponer mucho y la democracia fue una herramienta importante para esa modificación. No quiero decir que no haya cosas positivas: hay recursos humanos maravillosos, la asociación con Conicet es muy importante, los cargos se concursan, hay una perspectiva de género y de inclusión; está el trabajo con comunidades indígenas y el llevar la universidad a distintos lugares de la provincia. Pero en la mirada general tengo que reiterar que no la veo bien.