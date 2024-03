Martín Seefeld: “Mientras nos angustiamos, lo que pasa es la vida”

- Fantásticas. Cuando termina la obra nosotros bajamos de inmediato a saludar, y es todo muy caliente. Nos agradecen mucho; por el mensaje, por el texto, por dejar todo en el escenario, por enfrentarnos nosotros mismos. Me dicen “era yo” (una chica, un anciano o un adolescente) y me doy cuenta de que la obra nos involucra fuertemente a todos. De eso se trata el teatro. De ahí que en los momentos que vivimos no perdamos de vista que el arte es nos contiene nos recrea; nos transporta. Tenemos que defender la cultura. Es un momento difícil; hay que tratar de que todo funcione de la mejor manera posible, de saber que vamos a salir, no sin sufrimiento, pero vamos a salir adelante.