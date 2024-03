El largo camino de las ideas liberales hacia el poder

Palabra del “Prócer”

Y a todo esto, ¿qué opina “el prócer” Benegas Lynch (h), uno de los más grandes “influencers” del actual presidente? “Como he dicho tantas veces, lo bauticé a Javier como ‘el segundo milagro argentino’ después de Alberdi. Y, como también he repetido en distintos foros, siento con lo que viene sucediendo después de mis 60 años de lucha cultural un inmenso orgasmo intelectual”. ¿Cómo no estar feliz si el postulado de su autoría según el cual el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro basado en el principio de no agresión, es repetido por voces planetarias como si fuese el estribillo de una canción de Tini?