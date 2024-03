Javier Milei, a los argentinos: “Les pido paciencia; soy economista, no soy mago"

El Presidente enumeró varios indicadores positivos. “Están aumentando los depósitos en dólares dentro del sistema. Pero la solución no es mágica, venimos de 100 años de decadencia. De desastre en materia económica. Soy economista, no soy mago. No se me dio el milagro de la multiplicación de los panes, soy un mortal”, resaltó.