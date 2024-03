Los cambios que sufre nuestro cuerpo al dejar de consumir sal: menos hinchazón y mayor flujo de sangre en el cerebro

Si un alimento no tiene mucho sabor, no es tan delicioso como lo esperábamos o no cumple con nuestras expectativas no es necesario el recabado de muchas soluciones. Con tan solo echar un poco de sal el plato estacionado sobre la mesa, este puede sufrir un giro de 180 grados, realzándose todos sus sabores. Pero existe un impedimento al espolvorear sal a toda comida: puede ser lo suficientemente perjudicial para la salud.