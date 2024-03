Al mal tiempo, buena cara y humor

“Me di cuenta que cuando la gente se ríe, me hace bien”, reflexiona Alberto Fortini, uno de los fundadores del grupo. Y es que no hay como desconectarse por un momento de la rutina, dejar de lado el trabajo; los problemas y todo lo que nos aqueja diariamente, que a veces no nos permite ver más allá. Ya lo decía Saint-Exupéry en su reconocido libro “El Principito”: “lo esencial es invisible a los ojos”. Y lo esencial para este grupo de amigos, es crear una sonrisa en el público.