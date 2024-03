En Casa de Gobierno, un grupo de vecinos de la capital reclamó por la falta de agua

Los vecinos de Ciudadela Sur, Villa Urquiza y Villa 9 de Julio señalaron que el problema que sufren es similar. No tienen agua y cuando sale, es oscura. "Tenemos el problema de que sale muy poca agua y sucia. En definitiva eso no es agua, no es calidad de agua y estamos presentando hoy un petitorio, con el apoyo y la firma de todos los vecinos del barrio Ciudadela Sur", se quejó Adrián López Brescia.