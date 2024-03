Martino descartó a Messi para mañana, y anticipó que le harán estudios

“Tiene una sobrecarga en el posterior derecho. No había que correr ningún tipo de riesgo”, explicó “Tata”, sobre la salida de Messi. Y además, anticipó que no estaría en el equipo en el duelo de mañana, ante D.C. United. “No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Es lo único que podría decir de cara a lo que viene. Después evaluaremos. Seguramente le harán alguna imagen y veremos cómo evoluciona”, sostuvo Martino.